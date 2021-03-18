У Шахтарі різко відреагували на рішення влади Києва

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін обурений рішенням Київської міської ради не пустити вболівальників на матч Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам функціонер.

"Це рішення викликало хвилю обурення фанатів ФК Шахтар. У зв'язку з цим хотів би задати декілька запитань керівництву міста:

- Чому рішення про проведення матчу без глядачів фактично прийняли за день до початку дуелі, коли тисячі уболівальників вже їхали на потягах та автобусах і прямували в напрямку Києва?

- Що заважало оприлюднити його (рішення прим.) за 2-3 дні до матчу, чи минулого тижня? Зрештою, дотримуючись аналогій, ситуація нагадує про відвідування ресторану, коли ви прийшли, зробили замовлення, а через 15 хвилин вам кажуть покинути приміщення, бо ресторан закритий через рішення техногенної комісії Києва;

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- Чому при оформленні заяв чиновники керувалися цифрою 35 тисяч, хоча фактична кількість уболівальників, які були б присутні на матчі, не перевищує 14 тисяч?

- Чому тільки футбольні матчі потрапляють під заборону, а криті спорткомплекси, кафе, ресторани та ТРЦ продовжують працювати у звичайному режимі? Ризик зараження на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у вищезазначених закладах.

- Яка логіка заборонити футбольний матч на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі вболівальників без масок перейдуть дивитися гру кафе та барів? А коли ресторани переповнені фанатами, які переїхали сьогодні ввечері з різних міст країни, то другий "Буковель" справді приїде. Такий сценарій не розглядала технологічна комісія?

ФК Шахтар та уболівальники клубу по Україні ретельно чекають відповіді від відповідальних людей, які допустили таке рішення. Однак є сильна впевненість, що питання залишаться без відповіді.

Зі свого боку, хочу зазначити, що уболівальники клубу отримають повне відшкодування витрачених коштів на купівлю квитків. Їжа, придбана під організацію матчу, буде передана дитячим будинкам та лікарням.

Бережіть себе та близьких, будьте здорові!", - написав Палкін.