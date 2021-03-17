Тете вірить у вихід Шахтаря у чвертьфінал Ліги Європи

Вінгер Шахтаря Тете вірить, що його команді під силу пройти Рому попри невдачу в першій грі.

Про це розповів сам футболіст.

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"Знаємо, що це буде дуже складна гра, як і в Італії, але я впевнений, що наша команда підійде до матчу інакше, і ми покажемо хороший футбол. Ми непогано просунулися в деяких аспектах і можемо збалансувати дуель. Я вірю, що на цьому етапі у нас буде видовищна гра, ми викладемося на максимум і доб'ємося виходу в чвертьфінал. Це наша мета", - сказав Тете.