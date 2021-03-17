Шахтар обмежив кількість уболівальників на матч з Ромою

На матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ромою на НСК Олімпійський зможуть бути присутніми 14 тис уболівальників.

Про це розповів комерційний директор донецького клубу Дмитро Кириленко.

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"З огляду на погіршення епідеміологічної обстановки в Києві зокрема і в Україні в цілому, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20% місткості стадіону. Здоров'я - першочергова цінність, тому, попри дозвіл прийняти до 22 ти уболівальників, ми знизили цифру до 20% - це близько 14 тис максимум", - сказав Кириленко.