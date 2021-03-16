Манчестер Сіті переміг Боруссію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрічалися Манчестер Сіті та менхенгладбаська Боруссія.
У першому матчі протистояння клуб АПЛ переміг з рахунком 2:0.
У другому матчі теж був зафіксований рахунок 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов на заміну на 63-ій хвилині матчу.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
Другий матч, 16 березня
Манчестер Сіті - Боруссія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Де Брейне, 2:0 - 18 Гюндоган
(Перший матч - 2:0)
Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка розгромив Фулгем у 28 турі АПЛ.