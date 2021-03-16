Обамеянг запропонував Арсеналу придбати форварда, яким цікавилося Динамо

Габонець хоче, щоб його співвітчизник продовжив кар'єру в АПЛ

Нападник Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг порадив керівництву клубу звернути свою увагу на форварда турецького Хатайспора Аарона Бупендзу.

Про це повідомляє 90min.

У послугах 24-річного габонця зацікавлені відразу кілька клубів АПЛ, в тому числі Саутгемптон, Лестер, Тоттенгем і Вулверхемптон.

Обамеянг, в свою чергу, намагається умовити босів Арсеналу включитися в боротьбу за Бупендзу. Форвард вважає, що його співвітчизник зможе гідно проявити себе в чемпіонаті Англії.

У поточному сезоні габонський нападник провів за Хатайспор 28 матчів, в яких забив 18 голів.

Нагадаємо, що недавно Бупендзою цікавилося київське Динамо.