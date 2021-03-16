Захисник Інтера заразився коронавірусом

Хворобу виявили у Даніло Д'Амброзіо

Захисник команди Інтер Даніло Д'Амброзіо здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ще вчора ввечері у гравця з'явилися симптоми, після чого він здав позачерговий тест на коронавірус. Сьогодні вранці стало відомо, що тест виявився позитивним. Гравець відправлений на самоізоляцію.

У нинішньому сезоні на рахунку Д'Амброзіо 3 голи в 19 матчах за "Інтер" у всіх турнірах. Інтер зараз лідирує в турнірній таблиці Серії А з 9-очковою перевагою над найближчим переслідувачем, Міланом. 14 березня команда Антоніо Конте на виїзді обіграла Торіно 2:1.