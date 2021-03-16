Легендарний арбітр працюватиме на матчі Шахтар - Рома

УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/8 фіналу турніру

У четвер, 18 березня, на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Рома працюватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Мігелем Матеу Лаосом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Його асистентами виступлять Пау Себріан Девіс і Роберто Діас Перес дель Паломар, а четвертим арбітром призначений Хав'єр Естрада Фернандес.

Суддями VAR також будуть іспанці - Алехандро Ернандес і його асистент Рікардо де Бургос

Відзначимо, що в сезоні-2019/20 Лаос вже судив гру Шахтаря проти загребського Динамо (2:2) в рамках Ліги чемпіонів, а також у 2019 році він судив поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар (4:1).

Крім того, в сезоні-2015/16 він працював на виїзному матчі Шахтаря проти Андерлехту в 1/8 фіналу Ліги Європи - тоді гірники виграли з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, де дивитися матч Шахтар - Рома.