Нападник Зорі отримав виклик у національну збірну

Нападник Зорі зіграє за свою національну збірну

Джерело - Чемпіон.

Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш отримав виклик в національну збірну Ірану.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

19-річний футболіст візьме участь в тренувальному процесі збірної з 21 по 30 березня.

Наразі у Сайядманеша один матч за Іран і один гол.