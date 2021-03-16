Нападник Зорі отримав виклик у національну збірну

Джерело - Чемпіон.
Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш отримав виклик в національну збірну Ірану.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
19-річний футболіст візьме участь в тренувальному процесі збірної з 21 по 30 березня.
Наразі у Сайядманеша один матч за Іран і один гол.
Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 16, 2021
Нападающий луганской «Зари» Аллахъяр Сайядманеш получил вызов в Национальную сборную Ирана.
Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта. pic.twitter.com/zDsDhcrFhT