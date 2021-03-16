Андрій Ярмоленко відновив тренування

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з Вест Гемом після травми.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

31-річний українець отримав пошкодження в матчі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (0:1), який пройшов на початку лютого. З того часу він перебував у лазареті, через що вже пропустив п'ять поєдинків в АПЛ.

У поточному сезоні Андрій Ярмоленко зіграв у футболці Вест Гема 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких йому вдалося відзначитися 3 голами і 4 результативними передачами.

Свій наступний матч Вест Гем проведе в неділю, 21 березня, проти Арсеналу в АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед завдяки автоголу здолав Вест Гем у 28 турі АПЛ.