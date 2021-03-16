Вулвергемптон програв Ліверпулю у 28 турі АПЛ

Єдиний гол у матчі забив Діогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон вдома поступився Ліверпулю.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Діогу.

Відзначимо, що наприкінці матчу отримав травму голкіпер Вулвергемптону Патрісіу (йому тривалий час надавали допомогу і потім замінили) - то ж команди переграли понад 10 хвилин компенсованих хвилин.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 15 березня

Вулвергемптон - Ліверпуль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+2 Діогу

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка розгромив Фулгем у 28 турі АПЛ.