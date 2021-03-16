Вулвергемптон програв Ліверпулю у 28 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон вдома поступився Ліверпулю.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Діогу.
Відзначимо, що наприкінці матчу отримав травму голкіпер Вулвергемптону Патрісіу (йому тривалий час надавали допомогу і потім замінили) - то ж команди переграли понад 10 хвилин компенсованих хвилин.
Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 15 березня
Вулвергемптон - Ліверпуль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+2 Діогу
Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка розгромив Фулгем у 28 турі АПЛ.