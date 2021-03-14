 Вільярреал переграв Ейбар у 27 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал переграв Ейбар у 27 турі Ла-Ліги

Сьогодні 21:40 192 0
Гості матч догравали у меншості
Вільярреал переграв Ейбар у 27 турі Ла-Ліги
#Вільярреал, #Ейбар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру іспанської Ла-Ліги Ейбар зустрічався з Вільярреалом.

У першому таймі матчу Вільярреал двічі забив. Після перерви Енріч один гол відіграв. Далі гості залишилися у меншості - Капу отримав червону картку. По при це Педраза забив третій гол у ворота Ейбару.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 14 березня

Ейбар - Вільярреал 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Гомес, 0:2 - 34 Бакка, 1:2 - 55 Енріч, 1:3 - 87 Пердаза

Нагадаємо, Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі.

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