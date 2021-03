Флік готовий очолити збірну Німеччину за однієї умови

Стало відомо, за яких умов тренер Баварії Ганс-Дітер Флік може очолити збірну Німеччини.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У 56-річного фахівця є контракт до 2023 року. Фліку дозволять піти, тільки якщо Баварія знайде йому заміну.

Актуально: Флік не поспішає очолювати збірну Німеччини

Тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн входить в список кандидатів.

News #Flick: He is only available before 2023 if Bayern play along! Flick will only be cleared for the DFB if, in turn, Bayern find a successor for Flick. Klose is not an option. Nagelsmann is. @SPORT1 Gleich sprechen wir drüber - im @SPORT1_Dopa ab 11 h 📺⚽️🇩🇪 https://t.co/rITluAnyMJ