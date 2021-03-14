Сімеоне прокоментував боротьбу за титул Ла-Ліги

Атлетіко втратило очки у поєдинку з Хетафе(0:0).

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував подальшу боротьбу за титул в Ла-Лізі.

"Це нормально. Ми були на вершині майже весь сезон. Люди говорили, що Барселоні погано, але подивіться, що вони зробили в Парижі. У них новий президент, і ажіотаж зростає. Реал завжди набирає очки в своїх матчах. У нас є робота, і ми продовжуємо свій шлях. За нами йдуть два монстра, які хочуть бути там, де ми", - сказав Сімеоне.