Гірник-Спорт зіграв внічию з Прикарпаттям у перенесеному матчі Першої ліги

У матчі було два нереалізовані пенальті

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 1-го туру української Першої ліги Гірник-Спорт (Горішні Плавні) у Кременчуку зустрічався з івано-франківським Прикарпаттям.

На старті матчу Чередниченко не реалізував пенальті, яке було призначено у ворота Прикарпаття. У другому таймі матчу Краєв вивів вперед Гірник-Спорт. Через 11 хвилин гості мали можливість зрівняти рахунок, але Дитко не реалізував пенальті. А на 76-ій хвилині Курко встановив рівновагу у рахунку - 1:1.

Чемпіонат України - Перша ліга

1 тур, 12 березня

Гірник-Спорт - Прикарпаття 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Краєв, 1:1 - 76 Курко

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