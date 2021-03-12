 Голанд став гравцем тижня у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Голанд став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 15:04 330 0
Нападник забив два голи в матчі з Порту
Голанд став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
#Голанд, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

Зі списку претендентів обрали найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У список претендентів були: форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд (забив два голи в матчі з Порту), хавбек Порту Сержіу Олівейра (дубль у ворота Ювентуса), півзахисник Ліверпуля Фабіньо (один з найкращих на полі в матчі з Лейпцигом) і голкіпер ПСЖ Кейлор Навас (зробив дев'ять сейвів у грі проти Барселони).

Найкращим гравцем став Ерлінг Голанд.

Раніше, Ліверпуль обіграв Лейпциг, ПСЖ зіграв внічию з Барселоною в 1/8 Ліги чемпіонів.

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