Голанд став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Нападник забив два голи в матчі з Порту

Джерело - Чемпіон.

Зі списку претендентів обрали найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У список претендентів були: форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд (забив два голи в матчі з Порту), хавбек Порту Сержіу Олівейра (дубль у ворота Ювентуса), півзахисник Ліверпуля Фабіньо (один з найкращих на полі в матчі з Лейпцигом) і голкіпер ПСЖ Кейлор Навас (зробив дев'ять сейвів у грі проти Барселони).

Найкращим гравцем став Ерлінг Голанд.

Раніше, Ліверпуль обіграв Лейпциг, ПСЖ зіграв внічию з Барселоною в 1/8 Ліги чемпіонів.