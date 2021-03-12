 Новий президент Барселони знайшов заміну Куману | Футбол | Champion.com.ua
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Новий президент Барселони знайшов заміну Куману

Сьогодні 15:10 1275 0
Куман все ж має шанс зберегти роботу
Новий президент Барселони знайшов заміну Куману
#Лапорта, #Куман, #Барселона

Джерело - iSport.ua.

Президент Барселона Жоан Лапорта, який кілька днів тому переміг на виборах і зайняв цю посаду, вже роздумує про зміни в тренерському штабі команди.

Про це повідомляє Cadena SER.

Функціонер хотів би запросить на постаду головного тренера Юліана Нагельсмана, який на цей час очолює німецький РБ Лейпциг.

Відзначається, що Лапорта відчуває повагу до нинішнього наставника синьо-гранатових Рональда Кумана, але хоче, щоб біля керма Барселони був інший фахівець. Особливо його приваблює кандидатура Нагельсмана.

При цьому стверджується, що Куман має шанс зберегти роботу, якщо він зможе привести команду до перемоги в чемпіонаті Іспанії в нинішньому сезоні.

На цей час Барселона займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 56 очок після 26-ти турів. Відставання від лідера Атлетіко становить 6 балів.

Раніше повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта домовився про перший ТОП-трансфер.

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