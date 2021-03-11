Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою

Джерело - Чемпіон.
Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи на виїзді зіграє з Ромою.
Актуально: Рома - Шахтар: онлайн-трансляція
Стали відомі стартові склади команд:
Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Антоніо, Дентіньйо, Соломон, Корнієнко, Болбат, В'юнник, Судаков, Коноплянка, Бондар
Рома: Лопес – Манчіні, Кумбулла, Крістанте – Спінаццола, Вільяр, Діавара, Карсдорп – Пеллегріні, Педро – Мхітарян
Запасні: Міранте, Фусато, Ібаньєс, Смоллінг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафіорі, Ель-Шаараві
⚒ Состав "Шахтера" на матч с "Ромой" в @EuropaLeague 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 11, 2021
Следите за суперпоединком онлайн: https://t.co/3DkaYbjqSD.#РомаШахтер #UEL pic.twitter.com/3gFrT4TLAv
Матч розпочнеться о 22:00