Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи на виїзді зіграє з Ромою.

Актуально: Рома - Шахтар: онлайн-трансляція

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Антоніо, Дентіньйо, Соломон, Корнієнко, Болбат, В'юнник, Судаков, Коноплянка, Бондар

Рома: Лопес – Манчіні, Кумбулла, Крістанте – Спінаццола, Вільяр, Діавара, Карсдорп – Пеллегріні, Педро – Мхітарян

Запасні: Міранте, Фусато, Ібаньєс, Смоллінг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафіорі, Ель-Шаараві

Матч розпочнеться о 22:00