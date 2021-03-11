 Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рома - Шахтар: ОНЛАЙН
Сьогодні 21:55 3585
Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи
Сьогодні 21:48 448
Динамо - Вільярреал 0:2. Як це було
Сьогодні 21:47 10060
Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою
Сьогодні 20:46 466
УАФ заборонила Олімпіку грати на стадіоні Динамо
Сьогодні 19:58 407
Підручний - найкращий з українців у спринті на Кубку світу
Сьогодні 19:49 572
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт в Нове-Место
Сьогодні 16:00 1946
Марченко переміг Арнабольді у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 15:48 322
Красюк - про гонорари: 93 відсотки повинні бути на користь Усика
Сьогодні 15:09 1731
Шахтар отримав кілька пропозицій щодо Трубіна
Сьогодні 14:24 1720
Блоги
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:06 524
Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати?
Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати? Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:03 325
Це фантастика! Мессі забиває божевільний гол в Лізі чемпіонів
Це фантастика! Мессі забиває божевільний гол в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 22:55 3874
Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на "стрілку" журналіста
Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на "стрілку" журналіста Valeriy Ruchka
Вчора 21:31 1397 2
10 років тому Динамо розібралося з Манчестер Сіті в Лізі Європи
10 років тому Динамо розібралося з Манчестер Сіті в Лізі Європи Valeriy Ruchka
Вчора 18:37 688
Тренери збірної України з футболу зачитали вірш Кобзаря
Тренери збірної України з футболу зачитали вірш Кобзаря Андрій Твердохліб
09.03.2021 22:39 757
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач Андрій Твердохліб
09.03.2021 22:27 6285
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції Андрій Твердохліб
09.03.2021 22:19 778
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» Дима Копий
09.03.2021 17:49 777
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:42 650
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину
Фото дня. Українські тріумфаторки чемпіонату Європи повернулися на Батьківщину Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:26 831
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією
Дружина Усика порадувала прихільників новою фотосесією Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:07 7105 1
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії
Яремчук і Безус оформили розкішний гол в чемпіонаті Бельгії Valeriy Ruchka
08.03.2021 23:15 1813
Про такі мріють усі дівчата. Дружина Зінченка показала свої букети на 8 березня
Про такі мріють усі дівчата. Дружина Зінченка показала свої букети на 8 березня Valeriy Ruchka
08.03.2021 20:43 2190 2
Відео дня. Переможний стрибок Магучіх на чемпіонаті Європи
Відео дня. Переможний стрибок Магучіх на чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
08.03.2021 16:54 1451
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Рома - Шахтар: ОНЛАЙН 3585
21:48 Футбол Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи 448
21:47 Футбол Динамо - Вільярреал 0:2. Як це було 10060
21:44 Футбол Динамо - Вільярреал: відео голів і огляд матчу 5586
21:40 Кіберспорт Budivelnyk Gaming vs eBC Dnipro: онлайн трансляція. LIVE 2666
21:40 Баскетбол Запоріжжя обіграло Харківських Соколів у Суперлізі 140
21:29 Футбол Педро налаштовується на складний матч з Шахтарем 136
21:11 Баскетбол Прометей знову переграв Дніпро у Суперлізі 245
21:08 Кіберспорт Odessa Gaming vs Lviv Boars: онлайн трансляція. LIVE 2597
20:58 Баскетбол Будівельник виграв важкий матч проти Тернополя у Суперлізі 331
20:46 Футбол Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою 466
20:24 Футбол Ультрас Динамо влаштували акцію протесту проти Луческу 742
20:13 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Білий Барс у 41 турі УХЛ 519
20:00 Беттінг Бонус Леон 2021 396
19:58 Футбол УАФ заборонила Олімпіку грати на стадіоні Динамо 407
19:49 Біатлон Підручний - найкращий з українців у спринті на Кубку світу 572
19:33 Футбол Пятов: З Ромою буде битва 447
19:15 Футбол Остап Маркевич: У Динамо є шанс пройти Вільярреал 673
19:00 Беттінг Прогноз на матч Рома – Шахтар 1817
19:00 Беттінг Бонус 1хСтавка 2021 556
18:57 Футбол Експерт телеканалів Футбол може увійти до тренерського штабу збірної України 1392
18:40 Футбол Луческу назвав стартовий склад Динамо на матч з Вільярреалом 1962
18:28 Футбол Сабо: Настільки фартового тренера, як Луческу, я не бачив 1224
18:17 Футбол УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів 891
17:59 Футбол Миколенко назвав найнебезпечнішого гравця Вільярреала 1024

Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою

Сьогодні 20:46 466 0
Матч розпочнеться о 22:00
Каштру визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч з Ромою
#Шахтар, #Рома, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи на виїзді зіграє з Ромою.

Актуально: Рома - Шахтар: онлайн-трансляція

Стали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете, Марлос, Патрік, Тайсон – Мораес

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Антоніо, Дентіньйо, Соломон, Корнієнко, Болбат, В'юнник, Судаков, Коноплянка, Бондар

Рома: Лопес – Манчіні, Кумбулла, Крістанте – Спінаццола, Вільяр, Діавара, Карсдорп – Пеллегріні, Педро – Мхітарян

Запасні: Міранте, Фусато, Ібаньєс, Смоллінг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафіорі, Ель-Шаараві

Матч розпочнеться о 22:00

Коментарі ()