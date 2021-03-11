Галатасарай розірвав контракт з ексгравцем Динамо за критику поля на стадіоні

Беланда висловився про стан поля на Тюрк Телеком Стедіум

Галатасарай розірвав контракт з колишнім півзахисником Динамо Юнесом Беланда в односторонньому порядку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною стали висловлювання футболіста про стан поля на Тюрк Телеком Стедіум, домашньому стадіоні клубу, після нічиєї з Сівасспором (2:2).

"Після матчу з Сівасспором Беланда виступив із заявами, що завдають шкоди іміджу клубу та репутації членів правління клубу, що є порушенням умов контракту і внутрішніх дисциплінарних правил клубу. Продовження співпраці стало неможливим, контракт Беланда був негайно розірваний в односторонньому порядку і з поважної причини", - йдеться в заяві клубу.

31-річний Бельханда був одним з лідером команди в цьому сезоні за системою гол + пас - він забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі у 22 матчах чемпіонату.

Марокканець проводив четвертий сезон в Галатасараї. Він грав за Динамо з 2013 по 2017 рік.

Раніше повідомлялося, що Динамо проведе повторні переговори по Бупендзі.