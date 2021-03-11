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Рома - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 07:31 722 0
Рома - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Перший матч

11.03.2021. 22:00

Стадіон: Стадіо Олімпіко (Рим)

Рома (Рим, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Донецький Шахтар у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє в Римі проти місцевої Роми. 

Рома

Рома повинна за підсумками нинішнього сезону повернутися в Лігу Чемпіонів. Це завдання прекрасно усвідомлює Паулу Фонсека, який переїхав в Італію якраз з Шахтаря. Він і так вже не використав першу спробу, минулого сезону. 

Що стосується Ліги Європи. В 1/16 римляни без проблем пройшли Брагу, обігравши за сумою двох зустрічей португальців з рахунком 5:1.

У минулому сезоні Рома теж виступала на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, де програла Севільї. Цікаво, що ніколи раніше в своїй історії "вовки" не проходили в 1/4 турніру.

У крайніх 13-и іграх римлян в ЛЄ результати були зафіксовані наступні: 8 перемог, 3 нічиї та 2 поразки. Якщо говорити про виступи на своєму полі, тут команда, в рамках ЛЕ, не поступається в 9-ти поспіль матчах.

Останні матчі Роми

СА. Рома - Дженоа 1:0

СА. Фіорентина - Рома 1:2

СА. Рома - Мілан 1:2

ЛЄ. Рома - Брага 3:1

СА. Беневенто - Рома 0:0

Шахтар

У Шахтаря зараз є проблеми. Донецька команда зараз нібито веде переговори з самим Массіміліано Аллегрі. Підстави для певного невдоволення нинішнім наставником, Луїшем Каштру, є. На внутрішній арені гранд якщо не провалюється, то діє недостатньо впевнено. Символом цього став виліт з Кубка, від першолігового Агробізнеса! А до цього була поразка Зорі в УПЛ, що збільшило відставання від київського Динамо. 

Та й по суддівству в грі з Олімпіком вистачало питань. З іншого боку, при нинішньому наставнику виходить непогано в єврокубках. Попередній похід в Лізі Європи завершився поразкою в півфіналі Інтеру. 

У цьогорічному розіграші українці виграли обидві зустрічі з Маккабі, але дуже по-різному.

Цікавий факт. На стадії 1/8 ЛЄ Шахтар грав двічі, і обидва рази команда пробивалася в наступний етап турніру.

У крайніх 13-и виїзних матчах "гірників" в ЛЄ, тільки 1 нічия і 2 поразки були зафіксовані, при 10-и перемогах.

У складі гірників точно Степаненко не зможе з'явитися на полі.

Останні матчі Шахтаря

ПЛ Олімпік - Шахтар 0:1

КУК Агробізнес - Шахтар Д. 1:0

ПЛ Шахтар - Зоря 0:1

ЛЄ Шахтар - Маккабі Тель-Авів 1:0

ПЛ Шахтар - Рух 2:0

Статистика особистих зустрічей

Востаннє команди грали у сезоні 2017/2018 в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Матч в Римі закінчився мінімальною вікторією господарів поля з рахунком 1:0, а от в Україні гірники здобули перемогу 2:1.

Загалом, суперники зустрічалися 6 разів, усі в Лізі чемпіонів. З яких Шахтар має 4 перемоги проти 2-х вікторій від вовків.

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря)

"Перш за все важливо виконати стратегію. Потрібно бути дисциплінованим і уважним. Етап складається з двох ігор. Завтра нам буде чекати перший етап. Ми постараємося забити і зробимо все, щоб забити у ворота суперника, а також постараємося добре зіграти в обороні, щоб не дозволити забити супернику".

Пауло Фонсека (головний тренер Роми)

"Я добре знаю команду - вона створена для того, щоб виступати на такому рівні - в Лізі Європи і Лізі чемпіонів. Не забувайте, що в цьому сезоні Шахтар двічі переміг Реал і двічі зіграв внічию з Інтером. Думаю, буде дуже складний матч. Як на мене, в контратаках "Шахтар" - один з найсильніших в Європі".

Прогноз Чемпіона: 2:0

 

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