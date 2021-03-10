Рух хоче зобов’язати арбітрів коментувати спірні епізоди

Рух вимагає, аби українські арбітри стали відкритими для уболівальників.

Про це йдеться в заяві львівського клубу.

"Нас не влаштовує, що комітет арбітрів Української асоціації футболу повністю закрита каста. Представники суддівського корпусу відгородилися від футбольного співтовариства і представників ЗМІ. Це вкрай негативне явище, яке ми засуджуємо.

Футбольний клуб Рух категорично проти того, щоб так відбувалося надалі. Арбітри повинні бути відкритими і аргументовано пояснювати свої рішення. Закритість породжує недовіру, підозру і шкодить іміджу українського футболу.

Тому Рух виступає з ініціативою, щоб зобов'язати арбітрів після кожного матчу приходити в флеш-зону і коментувати всі спірні епізоди поєдинку.

Також ми наполягаємо на тому, що повинна бути створена підсумкова телевізійна програма, в якій експерти аналізуватимуть дії арбітрів, і в якій обов'язково повинен брати участь керівництво комітету арбітрів", - йдеться в повідомленні.