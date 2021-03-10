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Каштру назвав завдання Шахтаря на матч з Ромою

Сьогодні 21:16 330 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Роми
Каштру назвав завдання Шахтаря на матч з Ромою
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар у матчі з Ромою має здобути гарний результат перед матчем-відповіддю.

Про це розповів наставник донецького клубу Луїш Каштру.

Аби змінити власну гру, геть не потрібно змінювати саме тактичну схему. Є певні специфікації розташування футболістів та їхньої наступної динаміки. Не варто забувати, що тактична схема – це лише початкова розстановка. Ми маємо різні варіанти гри. Проти Роми оберемо свій шлях, яким намагатимемось пройти, розкрити правильні зони й діставатися до воріт суперника. Можемо змінити тактичну схему, але, як я й сказав, це не найголовніше.

У кожному разі команда завтра вийде на поле домогтися гарного результату, щоб у матчі-відповіді в Києві ми змогли з успіхом пройти до 1/4 фіналу", - розповів Каштру.

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