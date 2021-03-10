Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає німецький РБ Лейпциг. Гра відбудеться в середу, 10 березня, о 22:00 за екиївським часом, на арені Ференца Пушкаша в Будапешті (нейтральне поле - через пандемію COVID-19).

Слідкуйте за найцікавішими моментами гри в Парижі в цій новині - відео голів, огляд матчу в режимі онлайн. У першому матчі, який також відбувся в Будапешті, мерсисайдці впевнено здобули гостьову перемогу (0:2).

В іншому матчі дня ПСЖ приймає Барселону.

Нагадаємо, напередодні визначилися перші чвертьфіналісти турніру Боруссія Д за сумою двох матчів перемогла Севілью, а Порту залишив за бортом туринський Ювентус.