Ліверпуль - РБ Лейпциг 2:0. Відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Англійський Ліверпуль в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає німецький РБ Лейпциг. Гра відбудеться в середу, 10 березня, о 22:00 за екиївським часом, на арені Ференца Пушкаша в Будапешті (нейтральне поле - через пандемію COVID-19).
Слідкуйте за найцікавішими моментами гри в Парижі в цій новині - відео голів, огляд матчу в режимі онлайн. У першому матчі, який також відбувся в Будапешті, мерсисайдці впевнено здобули гостьову перемогу (0:2).
В іншому матчі дня ПСЖ приймає Барселону.
Нагадаємо, напередодні визначилися перші чвертьфіналісти турніру Боруссія Д за сумою двох матчів перемогла Севілью, а Порту залишив за бортом туринський Ювентус.
Огляд першого тайму
71' Мохаммед Салах забиває перший гол в протистоянні.
74' Садіо Мане подвоює перевагу Ліверпуля
Огляд другого тайму