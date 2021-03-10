Ротань назвав склад молодіжної збірної України для участі в турнірі Antalya Cup

Фахівець викликав 26-х футболістів

Джерело - УАФ.

22 березня в молодіжної збірної України розпочнеться збір, під час якого команда виступить у Туреччині на турнірі Antalya Cup 2021.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Відзначимо, що 2019 року синьо-жовті виграли головний приз цих змагань (2020-го турнір не проводився).

На найближчий етап підготовки до кваліфікації Євро-2023 головний тренер нашої команди Руслан Ротань викликав 26-х футболістів.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк), Мирослав Зновенко (Дніпро-1 Дніпро), Андрій Чекотун (Олімпік Донецьк).

Захисники: Володимир Бражко, Костянтин Вівчаренко (обидва - Динамо Київ), Данило Сємілєт (Ворскла Полтава), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Максим Таловєров (Динамо Чеське Будейовіце, Чехія).

Півзахисники: Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі - Дніпро-1 Дніпро), Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (усі - Маріуполь), Михайло Мудрик, Георгій Судаков (обидва - Шахтар Донецьк), Данило Алефіренко (Зоря Луганськ), Богдан Білошевський (Десна Чернігів), Олексій Сич (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Євген Ісаєнко (Колос Ковалівка), Микола Кухаревич (Рух Львів).

У турецькому турнірі, окрім української команди, візьмуть участь молодіжні збірні Болгарії, Казахстану, Північної Македонії, Словаччини та Узбекистану.

Згідно з регламентом змагань, кожен учасник проведе по три поєдинки, а переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очок.

Antalya Cup 2021

24.03.2021

Північна Македонія - Казахстан (16.00)

Україна - Болгарія (16.00)

25.03.2021

Узбекистан - Словаччина (16.00)

26.03.2021

Болгарія - Казахстан (16.00)

27.03.2021

Словаччина - Північна Македонія (16.00)

Україна - Узбекистан (16.00)

29.03.2021

Узбекистан - Казахстан (16.00)

Північна Македонія - Болгарія (17.30)

Україна - Словаччина (18.00)

Наведено київський час початку матчів.

Нагадаємо, Ротань продовжив контракт з молодіжною збірною України.