Мілан продовжить контракт з Ібрагімовичем

Форвард Мілана Златан Ібрагімович не збирається завершувати кар'єру

Форвард Мілана Златан Ібрагімович захищатиме кольори "россонері" до завершення сезону 2021/22.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Керівництво клубу вирішило продовжити співпрацю із 39-річним шведом, сам гравець також хоче залишитись у Мілані. Попри поважний вік Златана, його зарплата за новою угодою залишиться без змін – 7 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 14 матчів, в яких відзначився 14-ма голами.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович повернеться у збірну Швеції.