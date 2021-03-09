Рібері залишить Фіорентину у кінці сезону

Контракт з французом не буде продовжений

Французький півзахисник Франк Рібері залишить Фіорентину в кінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Контракт 37-річного ветерана закінчується влітку, і, швидше за все, не буде продовжений.

Головний тренер Фіорентини Чезаре Пранделлі незадоволений виступами Рібері в нинішньому сезоні, особливо з урахуванням його великої зарплати (4,5 мільйона євро на рік).

У нинішньому сезоні на рахунку Рібері 1 гол і 5 асистів у 20 матчах за Фіорентину у всіх турнірах. Хавбек виступає за свій нинішній клуб з літа 2019 року.

Свою кар'єру Рібері може продовжити в клубі Серії В Монца, де виступає його друг Кевін Прінс Боатенг. Також можливий варіант з поверненням в Бундеслігу.

У неділю, 7 березня Фіорентина у 26-му турі Серії А зіграла внічию 3:3 з Пармою.