Лев залишить посаду головного тренера збірної Німеччини

Наставник збірної Німеччини Йоахім Лев залишить свою посаду цього літа після завершення чемпіонату Європи.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Німеччини.

1 серпня 2004 було оголошено, що Лев став помічником нового головного тренера збірної Німеччини Юргена Клінсманна, який прийшов на зміну Руді Феллеру. Після ЧС-2006 Клінсманн вирішив не продовжувати контракт, новим наставником збірної став Лев.

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC