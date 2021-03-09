Кавані залишить Манчестер Юнайтед

На уругвайського форварда чекає Бока Хуніорс

34-річний уругвайський нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані залишить англійський клуб наступного літа.

Про це повідомляє Ole.

Футболіст має намір продовжити кар'єру в аргентинському клубі Бока Хуніорс. Едінсон не хоче більше залишатися в Європі.

Контракт Кавані належить Манчестер Юнайтед з початку жовтня 2020 року після переходу з ПСЖ в якості вільного агента. Угода розрахована до кінця червня.

У поточному сезоні Кавані провів за Манчестер Юнайтед 25 матчів, де забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Орієнтовна вартість гравця складає €12 мільйонів.

Раніше, Манчестер Юнайтед упевнено переміг Манчестер Сіті у 27 турі АПЛ.