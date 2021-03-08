Помер легендарний гравець Карпат

Світла пам'ять

Джерело - Чемпіон.

На 74-му році життя не стало колишнього півзахисника Карпат Романа Покори.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

"В останні роки мав проблеми зі здоров’ям і закінчив свій життєвий шлях у лікарні… Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічная пам’ять…", - йдеться в повідомленні.

У 1966-1973 рр. Роман Покора зіграв за Карпати 191 матч, забивши 11 голів, долучившись, зокрема, і до завоювання Кубка СРСР-1969.

Згодом тренував клуби УПЛ Волинь (1992-1994 рр.) та Олександрію (2001-2003 рр.) – всього 128 ігор. У Першій лізі в ролі головного тренера Скали, Полісся, Олександрії, Ниви (Вінниця), Миколаєва, Енергетика та Геліоса провів 143 гри.