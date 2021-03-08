Денисов: Олімпік був викритий в грі на букмекерів, а ми його підтримували

Телеканали Футбол досить часто підтримували Олімпік інформаційно у всіх його починаннях.

Про це заявив директор телеканалів Олександр Денисов.

"Хочу нагадати, що телеканали Футбол досить часто підтримували Олімпік інформаційно у всіх його починаннях. У тому числі в тій ситуації з договірними матчами, де Олімпік був викритий у грі на букмекерські контори. Ми в тому числі розуміли, що хтось у щось загрався. Причому на це побічно й прямо вказували ті, хто ці речі обслуговували.

Але особисто я розумів, що куди важливіше зберегти і клуб, і людину, яка готова інвестувати ці кошти, ніж розмазати його і знищити за ігри на ставках в договірні матчі. Але ось нам повернулося в якості подяки, що у нас експерти не такі, Віталік Плецан не такий, Вітя Соколов не такий і так далі. Ну, так, значить, так. Ми можемо правді дивитися в очі, а не так, як Гельзін себе повів", - заявив Денисов.