Лучі: Скасувати гол Олімпіка - правильне рішення

Офсайд у матчі 17 туру між Олімпіком та Шахтарем зафіксовано правильно.

Про це заявив голова суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі.

"Снурніцин заважав Трубіну, він знаходився у активній позиції. Тому офсайд зафіксовано правильно. Це було коректне рішення арбітра - скасувати гол після ВАР", - заявив функціонер.

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"В Україні занадто багато псевдоекспертів, яким платять гроші. Вони кожен раз роздмухують штучні скандали без будь-яких підстав. Я не буду коментувати заяви Гельзіна, але КДК прийме дуже жорстке рішення щодо його поведінки. В Європі таку поведінку не приймають і не терплять", - сказав Лучі.