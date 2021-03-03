Аталанта з Маліновським розгромила Кротоне. Результати матчів 25 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 25-му турі італійської Серії А відбулося шість матчів.
Чемпіонат Італії - Серії А
25 тур, 3 березня
Аталанта - Кротоне 5:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Гозенс, 1:1 - 23 Сімі, 2:1 - 48 Паломіно, 3:1 - 50 Муріель, 4:1 - 58 Ілічич, 5:1 - 85 Міранчук
Беневенто - Верона 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 25 Фараоні, 0:2 - 34 Фулон (авт), 0:3 - 50 Лазанья
Дженоа - Сампдорія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Дзаппакоста, 1:1 - 77 Тонеллі
Кальярі - Болонья 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 19 Ругані
Мілан - Удінезе 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Бекао, 1:1 - 90+7 Кессі (пен)
Фіорентина - Рома 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Спінаццола, 1:1 - 60 Верету (авт)
Раніше, Наполі втратив перемогу над Сассуоло у 25 турі Серії А.