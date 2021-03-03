 Аталанта з Маліновським розгромила Кротоне. Результати матчів 25 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта з Маліновським розгромила Кротоне. Результати матчів 25 туру Серії А

Вчора 23:42 218 0
Українець вийшов у старті і був замінений на 63-ій хвилині матчу
Аталанта з Маліновським розгромила Кротоне. Результати матчів 25 туру Серії А
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі італійської Серії А відбулося шість матчів.

Чемпіонат Італії - Серії А
25 тур, 3 березня

Аталанта - Кротоне 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Гозенс, 1:1 - 23 Сімі, 2:1 - 48 Паломіно, 3:1 - 50 Муріель, 4:1 - 58 Ілічич, 5:1 - 85 Міранчук

Беневенто - Верона 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 25 Фараоні, 0:2 - 34 Фулон (авт), 0:3 - 50 Лазанья

Дженоа - Сампдорія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Дзаппакоста, 1:1 - 77 Тонеллі

Кальярі - Болонья 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19 Ругані

Мілан - Удінезе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Бекао, 1:1 - 90+7 Кессі (пен)

Фіорентина - Рома 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Спінаццола, 1:1 - 60 Верету (авт)

Раніше, Наполі втратив перемогу над Сассуоло у 25 турі Серії А.

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