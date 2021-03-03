Боруссія розпочала шукати заміну Голанду

Ерлінга може змінити форвард Севільї

Дортмундська Боруссія цікавиться нападником Севільї Юссефом Ен-Несірі.

Про це повідомляє Eurosport.

Німецький клуб може купити Ен-Несірі в разі продажу нападника Ерлінга Голанда, яким активно цікавляться європейські ТОП-клуби.

Власник лондонського Челсі Роман Абрамовіч готовий наступного літа на трансфери суму в розмірі € 300 млн, з яких 100 млн витратити на придбання Голанда. Головна мета для власника Челсі - перемога в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Голанд запросив у Боруссії новий контракт на суму в € 90 млн.