 Боруссія почала шукати заміну Голанду | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія розпочала шукати заміну Голанду

Сьогодні 20:25 381 0
Ерлінга може змінити форвард Севільї
Боруссія розпочала шукати заміну Голанду
#Боруссія, #Голанд

Джерело - UA-футбол.

Дортмундська Боруссія цікавиться нападником Севільї Юссефом Ен-Несірі.

Про це повідомляє Eurosport.

Німецький клуб може купити Ен-Несірі в разі продажу нападника Ерлінга Голанда, яким активно цікавляться європейські ТОП-клуби.

Власник лондонського Челсі Роман Абрамовіч готовий наступного літа на трансфери суму в розмірі € 300 млн, з яких 100 млн витратити на придбання Голанда. Головна мета для власника Челсі - перемога в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Голанд запросив у Боруссії новий контракт на суму в € 90 млн.

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