Джерело - Чемпіон.
У 1/4 фіналу Кубка України Зоря на виїзді переграла Верес.
Кубок України
1/4 фіналу, 03 березня
Верес - Зоря 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Шестаков (пен), 1:1 - 25 Іванісеня, 1:2 - 59 Кочергін
Верес: Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Немчанінов, Полюлях (Кучеров 16), Панасенко, Дахновський (Сергійчук 61), Гегедош (Гайдучик 83), Пасіч, Шестаков.
Зоря: Васіль, Руфаті (Громов 88), Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс (Ємець 69), Назарина, Кочергін, Юрченко, Луньов (Хомченовський 69), Кабаєв, Шахаб.
Попередження: Панасенко (7, 76), Дахновський (30) - Руфаті (20), Абу Ханна (80), Шахаб (90+3)
Вилучення: Панасенко (76)