Визначилася дата перенесеного матчу Ювентус - Наполі

Поєдинок не відбувся через спалах коронавируса в неаполітанському клубі

Матч Серії А Ювентус - Наполі відбудеться 17 березня.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Поєдинок був перенесений з 4 жовтня, коли через спалах коронавірусу в неаполітанській команді, місцева влада не випустила її. Спочатку Серія А відмовилася переносити поєдинок і зарахувала Наполі технічну поразку. Клуб оскаржив це рішення і отримав дозвіл зіграти матч.

Недавно скасували матч Лаціо - Торіно через спалах Covid-19 в туринській команді.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Спецію у 25 турі Серії А.