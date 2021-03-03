Квитки на чемпіонський бій Берінчика коштують від 500 до 3000 гривень

Джерело - Чемпіон.

21 березня в ТРЦ Термінал (Бровари) відбудеться перше в цьому році боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Головною подією вечора стане бій за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі між його володарем Денисом Берінчиком (14-0-0, 8 КО) та представником Чилі, Чемпіоном WBO Latino, Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО).

Також в ринг вийдуть: Василь Чеботар, Хасан Байсангуров, Данило Каплан, Олександр Узун. Початок о 18:30

Квитки на боксерське шоу можна придбати на сайті karabas.com!