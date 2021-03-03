Динамо достроково повернуло гравця з Росії, щоб підсилити захист

Ахмед Алібеков повернувся у Динамо

Динамо прийняло рішення достроково повернути Ахмеда Алібекова з оренди в російському клубі Уфа.

Про це повідомляє УПЛ.

Орендний договір був розрахований до кінця сезону, але Мірчі Луческу футболіст знадобився вже зараз. Гравець дозаявлений на весняну частину сезону УПЛ під номером 40.

Алібеков може грати на позиціях опорного півзахисника або центрбека, де киянам потрібен гравець ротації, оскільки в лазареті знаходяться Микита Бурда і Мохаммед Кадірі, а Артем Шабанов відданий у оренду в Легію.

Алібеков був відданий в оренду Уфу у вересні 2020 року, але зіграв за російський клуб тільки в трьох матчах (два в РПЛ і один в кубку). Останній раз виходив на поле ще в листопаді.

Нагадаємо, Динамо зіграє домашній матч з Минаєм в Ужгороді.