 Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
УАФ програла суд щодо матчу Швейцарія - Україна - ЗМІ
Вчора 17:57 8407 1
Світоліна - Дої: онлайн-трансляція матчу 2 кола Qatar Total Open. LIVE
Сьогодні 11:49 202
Динамо достроково повернуло гравця з Росії, щоб підсилити захист
Сьогодні 08:12 2882
Стали відомі склади збірних України на два етапи Кубку світу
Вчора 22:24 1104
Світоліна та Азаренко програли парний матч на турнірі у Досі
Вчора 20:09 1031
Розкрито плани Луческу перед контрактом з Динамо
Вчора 19:10 4752
Безсмертний – новий головний тренер ФК Львів
Вчора 15:42 1599
Чорноморець призначив нового головного тренера
Вчора 15:15 2101
Маліновський повторив досягнення Ярмоленка, Коноплянки та Реброва
Вчора 13:58 2379
Шахтар висунув ультиматум Каштру
Вчора 11:14 5720
Блоги
Дружина скандального футболіста викрила чоловіка у зраді та показала фото коханки
Дружина скандального футболіста викрила чоловіка у зраді та показала фото коханки Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:41 718
День народження хокею: 146 років тому зіграли перший матч
День народження хокею: 146 років тому зіграли перший матч Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:26 2543
Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ
Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ Valeriy Ruchka
01.03.2021 20:57 2884
7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі
7 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі Valeriy Ruchka
01.03.2021 20:14 795
Відео дня. Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас
Відео дня. Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас Valeriy Ruchka
01.03.2021 13:34 4366
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка Valeriy Ruchka
28.02.2021 13:10 7784
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал Valeriy Ruchka
28.02.2021 12:50 2447
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
28.02.2021 11:04 1193
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
28.02.2021 10:09 3934 1
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
27.02.2021 21:42 2177
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:59 Футбол Атлетіко готує трансфер вінгера Челсі 71
12:45 Бокс Лопес планує остаточно покинути Top Rank 210
12:31 Футбол Маркевич: Динамо потрібно зосередитися на чемпіонаті України і Лізі Європи 447
12:18 Футбол Матч Франція - Україна відбудеться без глядачів 474
12:05 Футбол СК Дніпро-1 - Олександрія: Де дивитися матч Кубка України 2311
11:57 Футбол Меркушина прийшла 15-ю у гонці переслідування на ЮЧС з біатлону 445
11:49 Пряма трансляція Світоліна - Дої: онлайн-трансляція матчу 2 кола Qatar Total Open. LIVE 202
11:42 Футбол Помер екскоментатор телеканалів Футбол Розанов 464
11:41 Блог Дружина скандального футболіста викрила чоловіка у зраді та показала фото коханки 719
11:37 Пряма трансляція Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 141
11:30 Футбол Визначилось місце матчу Рух - Десна﻿ 506
11:26 Пряма трансляція Агробізнес - Шахтар: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 183
11:21 Футбол Агробізнес - Шахтар: Де дивитися матч Кубка України 3219
11:14 Футбол Григорчук пояснив виконання пенальті воротарем у Суперкубку Білорусі 904
11:12 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 230
11:05 Футбол Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця 8672
10:58 Футбол Боруссія М - Боруссія Д 0:1. Огляд матчу Кубка Німеччини 325
10:47 Футбол Роналду встановив черговий історичний рекорд 414
10:41 Хокей УХЛ вперше провела тренування із зіркою у Запоріжжі 460
10:31 Футбол Захисник Агробізнеса: Спробуємо створити чудо у матчі проти Шахтаря 485
10:14 Футбол Шахтар дозаявив Вакулу на матчі УПЛ 578
10:14 Пряма трансляція Верес - Зоря: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 1224
10:00 Хокей УХЛ провела Тренування із зіркою на ВДНГ 570
09:57 Футбол Манчестер Сіті - Вулвергемптон 4:1. Огляд матчу 692
09:45 Баскетбол Фінікс обіграв Лейкерс, Вашингтон з Ленем поступився Мемфісу. Результати матчів НБА 500

Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Сьогодні 11:05 8672 0
Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Джерело - Чемпіон.

Золота бутса - футбольна нагорода, що вручається щорічно найкращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять в УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році. З 1997 року організаторами є об'єднання європейських спортивних видань і компанія Адідас. Переможцем стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок за один сезон.

За останні роки за Золоту бутсу борються не тільки Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі. Варто згадати ім'я Луїса Суареса і Карім Бензема, які регулярно пробиваються на верхівку рейтингу. А минулого сезону переможцем став гравець Лаціо Чіро Іммобіле.

Але поточний сезон для вболівальників відкриває безліч нових футбольних імен.  

Варто зазначити, що у деяких ліг різний коефіцієнт:

за правилами конкурсу, голи, забиті в топ-5 європейських ліг (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція), множаться на два. Для наступних країн, що займають в рейтингу УЄФА з 6-го по 21-е місця (Нідерланди, Португалія, Бельгія, Україна, Росія і т.д.) встановлено коефіцієнт 1.5. А ось голи, забиті в останніх лігах (з 22-ї країни по рейтингу), рахуються за номіналом.


Гравець Клуб Ліга Голів Коеф-нт Очків
1

R. Lewandowski

FC Bayern Muenchen

GER

28

2.0

56.0
2

C. Ronaldo

Juventus

ITA

19

2.0

38.0
3

Andre Silva

Frankfurt

GER

19

2.0

38.0
4

L. Messi

FC Barcelona

ESP

19

2.0

38.0
5

E. Onuachu

Genk

BEL

24

1.5

36.0
6

K. Mbappe

Paris Saint Germain

FRA

18

2.0

36.0
7

R. Lukaku

Internazionale

ITA

18

2.0

36.0
8

G. Giakoumakis

Venlo

NED

23

1.5

34.5
9

M. Salah

Liverpool FC

ENG

17

2.0

34.0
10

E. Haaland

Borussia Dortmund

GER

17

2.0

34.0
11

L. Suarez

Atletico Madrid

ESP

16

2.0

32.0
12

Bruno Fernandez

Manchester Utd

ENG

15

2.0

30.0
13

T. Henry

Leuven

BEL

19

1.5

28.5
14

M. Depay

Olympique Lyonnais

FRA

14

2.0

28.0
15

Gerard Moreno

Villarreal

ESP

14

2.0

28.0
16

Z. Ibrahimovic

AC Milan

ITA

14

2.0

28.0
17

W. Weghorst

VfL Wolfsburg

GER

14

2.0

28.0
18

C. Immobile

SS Lazio

ITA

14

2.0

28.0
19

L. Muriel

Bergamo

ITA

14

2.0

28.0
20

H. Kane

Tottenham Hotspur

ENG

14

2.0

28.0
21

A. Boupendza

Hatayspor

TUR

18

1.5

27.0
22

K. Junker

Bodo

NOR

27

1.0

27.0
23

C. Nyman

Norrkoping

SWE

18

1.5

27.0
24

R. Sappinen

Flora

EST

26

1.0

26.0
25

H.M. Son

Tottenham Hotspur

ENG

13

2.0

26.0
26

D. Calvert-Lewin

Everton

ENG

13

2.0

26.0
27

L. Martinez

Internazionale

ITA

13

2.0

26.0
28

K. Volland

Monaco

FRA

13

2.0

26.0
29

Y. En-Nesyri

Sevilla

ESP

13

2.0

26.0
30

W. Ben Yedder

Monaco

FRA

13

2.0

26.0
31

A. Kramaric

TSG 1899 Hoffenheim

GER

13

2.0

26.0
32

P. Bamford

Leeds

ENG

13

2.0

26.0
33

Y. El Arabi

Olympiakos

GRE

17

1.5

25.5
34

P. Daka

RB Salzburg

AUT

17

1.5

25.5
35

G. Bruno

Waregem

BEL

17

1.5

25.5
36

A. Pellegrino

Kristiansund

NOR

25

1.0

25.0
37

A. Isak

Real Sociedad

ESP

12

2.0

24.0
38

J. Vardy

Leicester City

ENG

12

2.0

24.0
39

K. Toko Ekambi

Olympique Lyonnais

FRA

12

2.0

24.0
40

R. Mierez

Osijek

CRO

16

1.5

24.0
Коментарі ()