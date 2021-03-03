Золота бутса: рейтинг найкращих бомбардирів. Таблиця

Джерело - Чемпіон.
Золота бутса - футбольна нагорода, що вручається щорічно найкращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять в УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році. З 1997 року організаторами є об'єднання європейських спортивних видань і компанія Адідас. Переможцем стає футболіст, який набрав найбільшу кількість очок за один сезон.
За останні роки за Золоту бутсу борються не тільки Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі. Варто згадати ім'я Луїса Суареса і Карім Бензема, які регулярно пробиваються на верхівку рейтингу. А минулого сезону переможцем став гравець Лаціо Чіро Іммобіле.
Але поточний сезон для вболівальників відкриває безліч нових футбольних імен.
Варто зазначити, що у деяких ліг різний коефіцієнт:
за правилами конкурсу, голи, забиті в топ-5 європейських ліг (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція), множаться на два. Для наступних країн, що займають в рейтингу УЄФА з 6-го по 21-е місця (Нідерланди, Португалія, Бельгія, Україна, Росія і т.д.) встановлено коефіцієнт 1.5. А ось голи, забиті в останніх лігах (з 22-ї країни по рейтингу), рахуються за номіналом.
|№
|Гравець
|Клуб
|Ліга
|Голів
|Коеф-нт
|Очків
|1
|
R. Lewandowski
|
FC Bayern Muenchen
|
GER
|
28
|
2.0
|
56.0
|2
|
C. Ronaldo
|
Juventus
|
ITA
|
19
|
2.0
|
38.0
|3
|
Andre Silva
|
Frankfurt
|
GER
|
19
|
2.0
|
38.0
|4
|
L. Messi
|
FC Barcelona
|
ESP
|
19
|
2.0
|
38.0
|5
|
E. Onuachu
|
Genk
|
BEL
|
24
|
1.5
|
36.0
|6
|
K. Mbappe
|
Paris Saint Germain
|
FRA
|
18
|
2.0
|
36.0
|7
|
R. Lukaku
|
Internazionale
|
ITA
|
18
|
2.0
|
36.0
|8
|
G. Giakoumakis
|
Venlo
|
NED
|
23
|
1.5
|
34.5
|9
|
M. Salah
|
Liverpool FC
|
ENG
|
17
|
2.0
|
34.0
|10
|
E. Haaland
|
Borussia Dortmund
|
GER
|
17
|
2.0
|
34.0
|11
|
L. Suarez
|
Atletico Madrid
|
ESP
|
16
|
2.0
|
32.0
|12
|
Bruno Fernandez
|
Manchester Utd
|
ENG
|
15
|
2.0
|
30.0
|13
|
T. Henry
|
Leuven
|
BEL
|
19
|
1.5
|
28.5
|14
|
M. Depay
|
Olympique Lyonnais
|
FRA
|
14
|
2.0
|
28.0
|15
|
Gerard Moreno
|
Villarreal
|
ESP
|
14
|
2.0
|
28.0
|16
|
Z. Ibrahimovic
|
AC Milan
|
ITA
|
14
|
2.0
|
28.0
|17
|
W. Weghorst
|
VfL Wolfsburg
|
GER
|
14
|
2.0
|
28.0
|18
|
C. Immobile
|
SS Lazio
|
ITA
|
14
|
2.0
|
28.0
|19
|
L. Muriel
|
Bergamo
|
ITA
|
14
|
2.0
|
28.0
|20
|
H. Kane
|
Tottenham Hotspur
|
ENG
|
14
|
2.0
|
28.0
|21
|
A. Boupendza
|
Hatayspor
|
TUR
|
18
|
1.5
|
27.0
|22
|
K. Junker
|
Bodo
|
NOR
|
27
|
1.0
|
27.0
|23
|
C. Nyman
|
Norrkoping
|
SWE
|
18
|
1.5
|
27.0
|24
|
R. Sappinen
|
Flora
|
EST
|
26
|
1.0
|
26.0
|25
|
H.M. Son
|
Tottenham Hotspur
|
ENG
|
13
|
2.0
|
26.0
|26
|
D. Calvert-Lewin
|
Everton
|
ENG
|
13
|
2.0
|
26.0
|27
|
L. Martinez
|
Internazionale
|
ITA
|
13
|
2.0
|
26.0
|28
|
K. Volland
|
Monaco
|
FRA
|
13
|
2.0
|
26.0
|29
|
Y. En-Nesyri
|
Sevilla
|
ESP
|
13
|
2.0
|
26.0
|30
|
W. Ben Yedder
|
Monaco
|
FRA
|
13
|
2.0
|
26.0
|31
|
A. Kramaric
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
GER
|
13
|
2.0
|
26.0
|32
|
P. Bamford
|
Leeds
|
ENG
|
13
|
2.0
|
26.0
|33
|
Y. El Arabi
|
Olympiakos
|
GRE
|
17
|
1.5
|
25.5
|34
|
P. Daka
|
RB Salzburg
|
AUT
|
17
|
1.5
|
25.5
|35
|
G. Bruno
|
Waregem
|
BEL
|
17
|
1.5
|
25.5
|36
|
A. Pellegrino
|
Kristiansund
|
NOR
|
25
|
1.0
|
25.0
|37
|
A. Isak
|
Real Sociedad
|
ESP
|
12
|
2.0
|
24.0
|38
|
J. Vardy
|
Leicester City
|
ENG
|
12
|
2.0
|
24.0
|39
|
K. Toko Ekambi
|
Olympique Lyonnais
|
FRA
|
12
|
2.0
|
24.0
|40
|
R. Mierez
|
Osijek
|
CRO
|
16
|
1.5
|
24.0