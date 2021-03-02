Чорноморець підписав вихованця Динамо

Коркішко в Одесі буде виступати під номером 7

Джерело - ФК Чорноморець.

Керівництво одеського Чорноморця підписало контракт з вінгером Дмитром Коркішком, який вже грав у команді моряків у 2015-2017 роках.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Коркішко в Чорноморці виступатиме під номером 7. Дмитро успішно пройшов перегляд в одеській команді.

Дмитро Юрійович Коркішко народився 4 травня 1990 року в Черкасах. Зріст - 181 см, вага - 68 кг. Вихованець футбольної школи Динамо (Київ). Перший тренер - Сергій Величко.

Виступав у другій і третій командах київського клубу, а також в молодіжному складі Динамо. Захищав кольори клубів Арсенал (Київ), ФК Мінськ, ФК Полтава, Гіресунспор Гіресун і Хатайспор Антакья (обидва - Туреччина), Дніпро-1 Дніпро.

В основному складі Чорноморця провів 43 матчі (забив 8 голів). Грав у юнацьких і молодіжної збірних України - 71 матч (33 голи). У 2009 році став чемпіоном Європи серед юнаків U-19.

Раніше, Чорноморець призначив нового головного тренера.