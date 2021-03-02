 Солігорський Шахтар виграв Суперкубок Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Солігорський Шахтар виграв Суперкубок Білорусі

Сьогодні 20:24 332 0
Це другий трофей для Григорчука
Солігорський Шахтар виграв Суперкубок Білорусі
#Шахтар, #БАТЕ

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар українського наставника Романа Григорчука в ранзі чемпіона країни відкрив новий сезон поєдинком за Суперкубок Білорусі проти БАТЕ.

Основний час поєдинку закінчився внічию 0:0, а після цього команди відразу приступили до серії пенальті.

У серії пенальті Шахтар був кращим і виграв перший у своїй історії Суперкубок. Другий трофей Григорчука у Білорусі.

Суперкубок Білорусі
2 березня

Шахтар Солігорськ - БАТЕ 0:0 (пен 5:4)

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