Це другий трофей для Григорчука

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар українського наставника Романа Григорчука в ранзі чемпіона країни відкрив новий сезон поєдинком за Суперкубок Білорусі проти БАТЕ.

Основний час поєдинку закінчився внічию 0:0, а після цього команди відразу приступили до серії пенальті.

У серії пенальті Шахтар був кращим і виграв перший у своїй історії Суперкубок. Другий трофей Григорчука у Білорусі.

Суперкубок Білорусі

2 березня

Шахтар Солігорськ - БАТЕ 0:0 (пен 5:4)

Раніше, у Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету.