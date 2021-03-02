Джерело - Чемпіон.
Солігорський Шахтар українського наставника Романа Григорчука в ранзі чемпіона країни відкрив новий сезон поєдинком за Суперкубок Білорусі проти БАТЕ.
Основний час поєдинку закінчився внічию 0:0, а після цього команди відразу приступили до серії пенальті.
У серії пенальті Шахтар був кращим і виграв перший у своїй історії Суперкубок. Другий трофей Григорчука у Білорусі.
Суперкубок Білорусі
2 березня
Шахтар Солігорськ - БАТЕ 0:0 (пен 5:4)
Раніше, у Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету.