Гвардіола назвав умови повернення Агуеро

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола наразі не бачить аргентинського форварда Серхіо Агуеро у старті своєї команди.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Агуеро знає, що повинен повернути свою найкращу форму, щоб грати. Він знає це з першого ж дня. Ті, хто виходять на поле, заслуговують на це.

Це стосується не лише Серхіо, а всіх. Я намагаюся приймати справедливі рішення. Якщо вони будуть справедливими тільки для одного гравця, то для інших стануть несправедливими.

Серхіо дуже важливий для нас. Найважливіший гол в історії клубу на його рахунку. Ми хочемо йому допомогти. І він повернеться в стартовий склад", – розповів Гвардіола.