 Метал розірвав контракт з екслегіонером Дніпра | Футбол | Champion.com.ua
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Метал розірвав контракт з екслегіонером Дніпра

Сьогодні 11:29 588 0
Андерсон Піко став вільним агентом
Метал розірвав контракт з екслегіонером Дніпра
#Метал

Джерело - Чемпіон.

Захисник Андерсон Піко більше не є гравцем Метала.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Метал та Піко домовились про розрив угоди перед початком весняної частини Другої ліги.

Причиною стало те, що бразилець через травму спини не встиг підготуватись до другої частини сезону. Загалом, Піко провів 2 матчі за Метал, відзначившись забитим голом.

Нагадаємо, бразилець виступав за Дніпро з серпня 2015-го (після поразки у фіналі ЛЄ), а покинув її в січні 2017-го. Після цього були угорська Кішварда та клуби нижчих дивізіонів Бразилії.

Нагадаємо, Метал підписав Жо.

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