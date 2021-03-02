Матч Вердера у Кубку Німеччини екстрено перенесли

Матч перенесли

Матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини між клубами Ян Регенсбург і Вердер не відбудуться 2 березня, як було заплановано раніше.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

У команди господарів поля з другої Бундесліги зафіксовано кілька випадків зараження коронавірусом. Нова дата поєдинку буде визначена незабаром.

Кубок Німеччини 2020/21

1/4 фіналу, 2 і 3 березня

2 березня 19:30. Ян Регенсбург – Вердер [перенесено]

2 березня 21:45. Боруссія Менхенгладбах – Боруссія Дортмунд

3 березня 19:30. Рот-Вайсс – Гольштайн

3 березня 21:45. РБ Лейпциг – Вольфсбург

Нагадаємо, Гольштайн несподівано вибив Баварію з Кубка Німеччини.