Матч Вердера у Кубку Німеччини екстрено перенесли

Джерело - sport.ua.
Матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини між клубами Ян Регенсбург і Вердер не відбудуться 2 березня, як було заплановано раніше.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
У команди господарів поля з другої Бундесліги зафіксовано кілька випадків зараження коронавірусом. Нова дата поєдинку буде визначена незабаром.
Кубок Німеччини 2020/21
1/4 фіналу, 2 і 3 березня
2 березня 19:30. Ян Регенсбург – Вердер [перенесено]
2 березня 21:45. Боруссія Менхенгладбах – Боруссія Дортмунд
3 березня 19:30. Рот-Вайсс – Гольштайн
3 березня 21:45. РБ Лейпциг – Вольфсбург
Нагадаємо, Гольштайн несподівано вибив Баварію з Кубка Німеччини.