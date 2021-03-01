Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку

Гвардіола хоче підписати Робіна Гозенса

Незважаючи на те, що останнім часом Олександр Зінченко завоював собі місце в основі Манчестер Сіті, клуб готовий влітку розглянути варіант з продажем українця.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.com.

Пеп Гвардіола вже визначився з кандидатурою на заміну Зінченка на лівий фланг захисту. Йдеться про одноклубника Руслана Маліновського по Аталанті, Робіна Гозенса.

Контракт Гозенса з Аталантою діє до літа 2022 року, тому італійський клуб буде готовий розглянути варіант з продажем гравця майбутнім літом. Трансферна вартість Гозенса оцінюється у 28 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку 26-річного німця 8 голів і 4 асисти у 20 матчах Серії А за Аталанту.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Вест Гем в АПЛ.