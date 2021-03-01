 Шахтар проявляє інтерес до Бупендзи, якого раніше сватали в Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар проявляє інтерес до Бупендзи, якого раніше сватали в Динамо

Сьогодні 19:39 469 0
Принаймні, інформацію про це поширюють турецькі видання
Шахтар проявляє інтерес до Бупендзи, якого раніше сватали в Динамо
#Шахтар, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Шахтар вивчає можливість підписання 24-річного габонського форварда Хатайспора Аарона Бупендзи, якого раніше сватали в київське Динамо.

Про це повідомляє Ajansspor.

Відомо, що поки донецький клуб не робив офіційних пропозицій щодо Бупендзи, а лише наводив про нього довідки.

Кілька днів тому повідомлялося, що Бупендза перейде в Краснодар за 8,5 мільйонів євро, але згодом габонець категорично відмовився їхати в Росію.

У Туреччині інтерес до Бупендзи проявляють Фенербахче і Галатасарай, причому саме канарки вважаються в пресі фаворитом в боротьбі за габонця серед клубів тамтешньої Суперліги.

Хатайспор" хоче продати Бупендзу за максимально високою ціною. Турки вимагають від потенційних покупців 10 мільйонів євро, і хотіли б, щоб форвард дограв сезон в їх команді. Водночас, якщо рівнозначні пропозиції по Бупендзі будуть від турецького і закордонного клубів, то Хатайспор віддасть перевагу місцевому клубу, тому, що сам Бупендза не горить бажанням залишати Суперлігу.

У поточному розіграші Суперліги Бупендза є лідером бомбардирських перегонів, забивши 18 голів у 23 проведених матчах.

Раніше повідомлялося, що Динамо проведе повторні переговори по Бупендзі.

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