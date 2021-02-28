Джерело - Чемпіон.
Минай переграв Олімпік у 16 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 тур, 28 лютого
Минай - Олімпік 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 Нурієв (пен), 1:1 - 21 Нкенг, 2:1 - 45+2 Нурієв (пен)
Минай: Попович, Маємбе, Ковтун, Карась, Малепе, Кожанов (Пиняшко 67), Ткачук, Нурієв, Мілевський (Ахмедзаде 67 (Матич 90+2)), Хахльов (Сніжко 75), Шиндер (Угочукву 90+2).
Олімпік: Бетім, Пасіч Є., Драмме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Цимбалюк (Снурніцин 90), Хамелюк (Таллес 59), Тейшейра, Каргбо, Нкенг.
Попередження: Нурієв (18,85), Ковтун (57), Кожанов (66), Попович (77) - Драмме (50), Каргбо (57), Тейшейра (73), Лебеденко (76)
Вилучення: Нурієв (85)