Моєс очікує на повернення Ярмоленка

Наставник Вест Гема Девід Моєс вказав на кадрові проблеми перед матчем з Манчестер Сіті.

Про це розповів сам наставник.

"На цей час ми, здається, в порядку. Ми все ще чекаємо на повернення Артура Масуаку, також і Андрій Ярмоленко, як і раніше, залишається з травмою зв'язок.

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Раян Фредерікс зазнав незначного пошкодження, але ще побачимо, як він почуватиметься після тренування", – розповів Моєс.