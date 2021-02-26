Моєс очікує на повернення Ярмоленка

Джерело - football24.ua.
Наставник Вест Гема Девід Моєс вказав на кадрові проблеми перед матчем з Манчестер Сіті.
Про це розповів сам наставник.
"На цей час ми, здається, в порядку. Ми все ще чекаємо на повернення Артура Масуаку, також і Андрій Ярмоленко, як і раніше, залишається з травмою зв'язок.
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Раян Фредерікс зазнав незначного пошкодження, але ще побачимо, як він почуватиметься після тренування", – розповів Моєс.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко вибув до кінця сезону.