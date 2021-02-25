У лідера Серії А спалах коронавірусу

У таборі міланського Інтера виявлено кілька позитивних випадків COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта та виконавчий директор Алессандро Антонелло здали позитивні тести на коронавірус. Також хворобу виявили в спортивного директора П'єро Аузіліо, клубного юриста Анджело Капелліні та ще одного члена тренерського штабу.

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Всі інфіковані вирушили на ізоляцію відповідно до затверджених вимог медичного протоколу. Про їхнє самопочуття наразі не повідомляється, як і про наявність хворих серед футболістів.

Нагадаємо, команда Антоніо Конте очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Мілан на 4 пункти після 23-х турів.