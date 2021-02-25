Лідер Реала пропустить матч-відповідь з Аталантою

Каземіро заробив третє попередження у турнірі цього сезону

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Каземіро не зможе взяти участь у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Бразилець отримав жовту картку на 27-й хвилині першого матчу з Аталантою (0:1). Для 29-річного хавбека це попередження стало третім в рамках поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

Таким чином, Каземіро пропустить поєдинок вершкових з Аталантою, який відбудеться 16 березня в Мадриді.

У поточному сезоні бразилець провів за Реал 29 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши один асист.