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Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 09:48 72 0
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Динамо, #Брюгге, #ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи

1/16 фіналу. Матч - відповідь

25.02.2021. 22:00

Стадіон: Ян Брейдел Стадіон (Брюгге)

Брюгге (Бельгія) - Динамо (Київ, Україна) 

Брюгге

Брюгге зумів уникнути поразки в першій грі проти Динамо. Бельгійці поступалися з рахунком 1:0, але зусиллями Брендона Мехелена зуміли відігратися. Як підсумок - 1:1. Нагадаємо, команда грала без деяких лідерів, а також без головного тренера. Тепер "чорно-синім" вистачить і нічийного результату з рахунком 0:0, щоб опинитися в 1/8 фіналу. Якщо буде зафіксована нічия 2:2, 3:3 і так далі, вони покинуть турнір. Звичайно, поразка з будь-яким рахунком теж не влаштує підопічних Клемана.

Вже 3 роки поспіль Брюгге проходить в 1/16 Ліги Європи. Ось тільки далі поки пробитися не вдавалося. Єдиний раз у своїй історії команда вийшла в 1/8 в сезоні 2014/2015.

В ЛЄ у бельгійців показники не дуже вражаючі. У крайніх 15-и матчах вони всього 2 рази виграли, при 6-й нічиїх і 7-й поразках. Але якщо подивитися на 15 останніх ігор Брюгге в ЛЄ на домашній арені, тут показники набагато пристойніші: тільки 2 програші, при 7-й вікторія і 6-й нічиїх.

Останні матчі Брюгге

ЛЖ. Брюгге - Левен 3:0

ЛЄ. Динамо - Брюгге 1:1

КУБ. Брюгге - Антверпен 3:1

ЛЖ. Васланд-Беверен - Брюгге 0:2

КУБ. Брюгге - Олса Бракел 6:1

Динамо Київ

Динамо могло перемогти в першому матчі. Після того, як кияни вийшли вперед, їм залишалося тільки грамотно зіграти біля своїх воріт. Але в одному з епізодів помилився воротар, що стало причиною попущеного голу. Шанси у "біло-синіх" на вихід в 1/8 є, але їм потрібно вигравати. Ще один варіант, при якому вони пройдуть далі - результативна нічия (2:2, 3:3 і так далі).

Найуспішнішим в Лізі Європи для столичного колективу став сезоні 2014/2015. Тоді вдалося дістатися до 1/4 фіналу.

Зараз у Динамо триває серія без перемог в ЛЄ. Вона налічує вже 6 матчів поспіль (5 нічийних результатів і 1 поразка). Водночас, вважаю за необхідне зазначити, що в попередніх 10-і іграх в Лізі Європи на чужих полях результати були цілком пристойні показані: всього 2 програші, при 2-х перемогах і 6 нічийних результатах.

Останні матчі Динамо

УПЛ. Десна - Динамо 1:1

ЛЄ. Динамо - Брюгге 1:1

ПЛ. Динамо - Олімпік 3:1

КТМ. Динамо - БАТЕ 5:2

КТМ. Шкендія - Динамо 0:1

Статистика особистих зустрічей

Команди між собою зіграли два матчі. Це було у кваліфікації до Ліги чемпіонів 2019/2020. Тоді кияни на виїзді поступилися 0:1, а вдома розписали результативну нічию 3:3. 

Факти

- Брюгге не програє в 11-ти останніх матчах (1 нічия, 10 перемог);

- Брюгге грає в 1/16 фіналу Ліги Європи вшосте. Подолати цей бар'єр бельгійці змогли тільки одного разу.

- Найкращого результату в Лізі Європи Динамо домоглося в сезоні 2014/15, коли дійшло до чвертьфіналу.

- У 2009 році, в еру Кубка УЄФА, кияни грали в півфіналі (програло Шахтарю).

- Підопічні Клемана виграли 6 останніх зустрічей на своєму полі.

Пряма мова:

(пресконференція відбудеться пізніше)

Прогноз Чемпіона: 1:2 на користь Динамо

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